بعد تلعفر.. طلب نيابي باستحداث المحافظة 21 في العراق

شفق نيوز/ قدم عضو مجلس النواب العراقي غريب عسكر التركماني، يوم الإثنين، طلباً لرئيس المجلس يتضمن استحداث محافظة عراقية جديدة.

وأمس الأحد، كشف النائب عن كتلة "حقوق" البرلمانية حسين العامري، عن اتفاق بإدراج مشروع قانون تحويل قضاء تلعفر إلى محافظة على جدول أعمال البرلمان، مبينا عبر شفق نيوز، أن إدراج مشروع القانون سيكون في الجلسة المقبلة.

وفي هذا السياق، قدم النائب التركماني بحسب وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، طلباً نيابياً مشفوعاً بتواقيع أكثر من 30 نائباً تضمن مخاطبة رئيس مجلس النواب برفع الفقرة الثانية من جدول أعمال الجلسة رقم 17 المصادف الاحد 2 نيسان 2023 وتعديلها لغرض اضافة معها تحويل قضائي طوزخورماتو وتلعفر الى محافظتين نظرا للتضحيات الكبيرة التي قدموها وتجاوز نفوسهم مئات الآلاف والمساحة الكبيرة التي تضم العديد من النواحي والقرى والارياف.

يأتي ذلك بعد أن أنهى مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق.

وستكون حلبجة المحافظة الرابعة رسميا على مستوى إقليم كوردستان بعد اربيل والسليمانية ودهوك، والمحافظة 19 على مستوى العراق، وفي حال اقرار مدينتي تلعفر وطوز خورماتو كمحافظتين سيكون في البلاد 21 محافظة.