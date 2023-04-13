بعد تكليفه بساعات.. مدير المرور الجديد يوجه باعتماد التكنولوجيا في العمل

شفق نيوز/ باشر مدير المرور العام الجديد اللواء محمد التميمي، يوم الخميس، بأداء مهامه رسمياً في مقر المديرية.

وذكر مصدر لوكالة شفق نيوز، أن "التميمي باشر مهام عمله وأول أمر أصدره هو استخدام التكنولوجيا والطرق الحديثة في العمل المروري".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أن الأخير عيّن اللواء الحقوقي محمد محمود جواد التميمي مديراً لمديرية المرور العامة، خلفاً للواء الحقوقي طارق إسماعيل لبلوغه السن القانونية للتقاعد.

وأضاف المكتب في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن الوزير قدم الشكر والتقدير للواء الحقوقي طارق إسماعيل لجهوده وعمله طيلة السنوات السابقة.