"بعد تقييم رقابي".. إعفاءات تطال 4 مسؤولين في مستشفيات نينوى

شفق نيوز/ أعفت وزارة الصحة العراقية اليوم الخميس، اربعة مسؤولين لمستشفيات ضمن صحة محافظة نينوى.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى احمد الدوبرداني لوكالة شفق نيوز؛ إن "إعفاءات جماعية طالت بعض المسؤولين على المستشفيات في نينوى".

وأوضح الدوبرداني ان "وزارة الصحة إعفاء مديري مستشفيات قضاء تلعفر وناحية القيارة، ومستشفى ابن سينا التعليمي في الموصل، ومدير قسم الصيدلة في صحة نينوى من مهام عملها".

وأوضح الدوبرداني؛ أن "إعفاءات الوزارة جاءت بعد تقييمات اللجان الرقابية التي أرسلتها الوزارة الى نينوى وتأتي ايضاً من باب الصالح العام".