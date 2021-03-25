بعد تقييده بالسلاسل لـ6 سنوات.. تحرير مراهق من سجن والده جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلنت شرطة محافظة ذي قار، الخميس، تحرير شاب مراهق من سجن والده بعد تقييده بسلاسل على مدى 6 أعوام داخل المنزل في إحدى نواحي المحافظة.

وقالت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بناء على معلومات دقيقة، تمكنت مديرية شرطة محافظة ذي قار من تحرير الحدث ( أ . ر . ع ) البالغ من العمر 16 عاما يسكن ناحية الطار، والذي كان سجينا داخل منزل والده ومقيد بسلاسل حديدية منذ 6 أعوام من قبل الاب".

وأضافت أن "هذه العملية تأتي ضمن الاجراءات القانونية لحماية الاسرة والطفل من الاجراءات التعسفية والتعنيف الاسري".

وأشارت الشرطة إلى "فتح تحقيق في القضية وعرضها على الجهات القضائية اصوليا"، محذرة من "هكذا تصرفات لاتمت للأعراف والشرع والقوانين بصلة وستعرض مرتكبيها للمسائلة القانونية".