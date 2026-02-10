بعد تقليص حجاج البر.. منع إدخال المواد الغذائية عبر معبر عرعر

شفق نيوز- بغداد

دعت الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية، اليوم الثلاثاء، شركات العمرة والنقل والمعتمرين إلى الالتزام بتعليمات وضوابط معبر عرعر السعودي، محذّرة من اصطحاب المواد الغذائية أو "الممنوعة" أثناء السفر.

وجاء في تبليغ صادر عن قسم العمرة في الهيئة واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "الهيئة تهيب بكافة أصحاب شركات العمرة والنقل بعدم اصطحاب أي مواد غذائية أو مواد ممنوعة، التزاماً بتعليمات وضوابط المملكة العربية السعودية والكمارك العراقية".

وأكدت الهيئة أن "أي مخالفة لذلك تتحمل الشركة تبعاتها، بما في ذلك التأخير أو المصادرة أو الإجراءات المترتبة"، داعيةً إلى "الالتزام التام والعمل بموجب التبليغ لتفادي المخالفات".

وفي وقت سابق، أبلغت وزارة الحج والعمرة السعودية، هيئة الحج والعمرة العراقية بتقليص عدد حجاج البر بنسبة 10% وتحويلهم إلى النقل الجوي، مع منع دخول الحافلات العراقية إلى داخل مكة المكرمة، والاكتفاء بإنزال الحجاج عند مداخل المدينة لنقلهم عبر حافلات سعودية مخصصة.

كما شددت على أن دخول مكة والمشاعر يقتصر على حاملي تأشيرات الحج النظامية، داعية الجهات المعنية وشركات النقل إلى الالتزام بالتعليمات.