بعد تقرير لـشفق نيوز.. الإعمار تبدأ بتأهيل "جسر الأحرار" (صور)

شفق نيوز/ بدأت دائرة الطرق والجسور التابعة لوزارة الاعمار والبلديات والإسكان العراقية، يوم الثلاثاء، بتأهيل جسر الأحرار في العاصمة بغداد، أحد اهم الجسور التي تربط بين الكرخ والرصافة.

وأبلغ مصدر محلي وكالة شفق نيوز، أن "توجيهاً صدر من الطرق والجسور بالبدء بإعادة تأهيل وترميم جسر الأحرار".

ويأتي هذا التوجيه عقب تقرير لوكالة شفق نيوز تحدث عن "المطبات" في جسر الأحرار وتأثيرها في حوادث السير وكذلك الزحامات المرورية، حيث يضطر سائقو السيارات إلى تجنب تلك "المطبات" دفعاً للأضرار.