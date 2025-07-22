بعد تقرير لشفق نيوز.. صلاح الدين تنفذ حملة لإزالة واجهات المحال المخالفة

شفق نيوز- صلاح الدين

أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة صلاح الدين، يوم الثلاثاء، مباشرتها بحملة ميدانية لإزالة واجهات المحال التجارية والمباني التي تُسهم في تسريع اشتعال الحرائق.

وقال مصدر في المديرية لوكالة شفق نيوز، إن "الفرق الميدانية باشرت بحملة شاملة لإزالة المواد والواجهات المخالفة لشروط الوقاية والسلامة، لا سيما تلك المصنوعة من مواد سريعة الاشتعال والتي تشكل خطراً مباشراً في حال اندلاع الحرائق".

وأضاف، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة تهدف إلى "الحد من حوادث الحرائق المتكررة، ورفع مستوى الوعي لدى أصحاب المحال التجارية والمباني بضرورة الالتزام بمعايير الدفاع المدني لضمان سلامة الأرواح والممتلكات".

وأشار المصدر، إلى أن الحملة ستشمل مختلف الأسواق والمناطق التجارية في عموم أقضية ونواحي المحافظة، وستستمر خلال الفترة المقبلة لحين إزالة جميع المخالفات بشكل كامل.

ونشرت وكالة شفق نيوز، في وقت سابق، تقريراً تناول خطورة استخدام المواد سريعة الاشتعال في واجهات المحال التجارية والأسواق، لاسيما تلك المصنوعة من الألواح البلاستيكية وألمنيوم الـ"كلادينك"، وما تشكله من تهديد مباشر عند اندلاع الحرائق.

التقرير دفع الجهات المعنية في محافظة صلاح الدين إلى التحرك واتخاذ إجراءات فعلية للحد من هذه المخالفات بعد تصاعد حالات الحرائق في الأسواق والمحال خلال الأشهر الماضية.