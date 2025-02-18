بعد تقرير لشفق نيوز.. رفع تجاوزات أصحاب الأغنام في البياع ببغداد (صور)

شفق نيوز/ نفذت بلدية الرشيد، يوم الثلاثاء، حملة واسعة لإزالة تجاوزات أصحاب الماشية والأغنام على المناطق السكنية في شقق حي السلام وعلى جانبي الطريق الممتد من البياع وحي العامل بالعاصمة بغداد.

وأوضح مدير إعلام بلدية الرشيد لوكالة شفق نيوز، أن "هذه الحملة السريعة تأتي استجابة لما نشرته شفق نيوز من شكاوى المواطنين من انتشار الأغنام في مناطقهم وما يتركه وجودهم من مخلفات تهدد الصحة العامة".

وكان المتحدث باسم أمانة بغداد، محمد الربيعي، وعد شفق نيوز في وقت سابق من هذا اليوم، بإزالة التجاوزات عن المناطق المذكورة.

وفي وقت سابق من اليوم، سلط تقرير لوكالة شفق نيوز، الضوء على معاناة سكان منطقة البياع في بغداد، وتحديداً في شقق حي السلام والمناطق الممتدة إلى حي الجهاد وحي العامل، بسبب الانتشار العشوائي للأغنام والمواشي في الطرقات والأحياء السكنية، وسط مخاوف من تداعياتها الصحية والبيئية.

وأشار التقرير إلى أن رغم الشكاوى المتكررة التي تقدم بها المواطنون للجهات المختصة، إلا أن هذه الظاهرة ما زالت قائمة، حيث تُمارس عمليات بيع ونحر الأغنام بشكل غير منظم، ما يفاقم الأوضاع الصحية ويؤثر على نظافة الأحياء السكنية.