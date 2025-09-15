بعد تقرير لشفق نيوز.. ذي قار توجه بصيانة "سكيوة"

شفق نيوز- ذي قار

وجه مجلس محافظة ذي قار، يوم الاثنين، مديرية الطرق والجسور، بصيانة جسر المشاة في منطقة "سكيوة".

وجاء في الكتاب، الذي ورد لوكالة شفق نيوز، ويحمل تاريخ اليوم: "نرجو اتخاذ اللازم لصيانة جسر المشاة في منطقة سكيوة، شمال قضاء الشطرة، الذي يربط المنطقة بمدرسة.

وكانت وكالة شفق نيوز، سلطت الضوء على هذا الجسر، عبر تقرير مفصل، نشر في 4 أيلول/ سبتمبر الجاري، حيث عبر أهالي منطقة "سكيوه" في قضاء الشطرة، شمالي محافظة ذي قار، عن شكواهم من حال قريتهم، خاصة الجسر "المتهالك" الذي يعتبر المعبر الوحيد لأطفالهم على أحد الأنهر الصغيرة.

وفي التقرير، اكد مواطنون في القرية لوكالة شفق نيوز، إن "المسؤولين زارونا مراراً ووعدونا قبل أكثر من عام بأن الجسر سينجز خلال شهر، لكننا اليوم ندخل السنة الثانية والجسر لم يتم إكماله، نحن نطالب الحكومة بالتحرك قبل وقوع كارثة بحق أطفالنا".

وأضافوا معبرين عن غضبهم، من "عجز الحكومة المحلية ومجلس المحافظة عن توفير أبسط الخدمات للقرية"، مشيرين إلى أن "تشييد الجسر لا يكلف سوى ملايين من الدنانير، ومع ذلك عجزت الحكومة المحلية عن تنفيذه رغم الأموال التي تحصل عليها ذي قار".

وتعاني العديد من القرى والأرياف في محافظة ذي قار من الإهمال بالجوانب الخدمية كافة، فيما تعزو السلطات المحلية ذلك إلى قلة التخصيصات المالية وعدم إطلاق الموازنات المقررة لها وفق القانون من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد.