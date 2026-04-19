بعد تقرير لشفق نيوز.. جامعة ذي قار تحقق بـ"سرقة علمية" وتكشف الملابسات

شفق نيوز- ذي قار

أصدرت جامعة ذي قار، يوم الأحد، توضيحاً بشأن ملابسات ما أُثير بشأن وجود سرقة علمية لباحثين من الجامعة، مؤكدة التزامها بمبدأ الشفافية في التعامل مع القضية.

وذكرت الجامعة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أنها شكّلت لجنة تدقيقية مختصة للتحقيق في الموضوع، حيث أظهرت النتائج أن البحث محل الجدل منشور أصولياً باسم الباحثين، وأن ما حدث تمثّل في إعادة نشره في مجلة أخرى بالمضمون ذاته وباسمي الباحثين نفسيهما، من دون علمهما، مع إضافة اسم شخص ثالث لا تربطه صلة بالبحث.

وأضافت أن "الجامعة خاطبت الجهة المعنية رسمياً في وقتها لسحب النشر، وذلك وفق مراسلات موثقة"، مشيرة إلى أن "نتائج التدقيق أكدت أيضاً سلامة إجراءات الترقية العلمية للباحثين، التي جرت وفق الضوابط والتعليمات النافذة، من دون تسجيل أي ملاحظات".

وجاء هذا البيان على خلفية ما نشرته وكالة شفق نيوز، 9 نيسان/ أبريل 2026، نقلاً عن مصدر مطلع في جامعة ذي قار، أفاد بكشف ما وصفه بـ"فضيحة علمية" تورّط فيها اثنان من التدريسيين داخل إحدى كليات الجامعة، مشيراً إلى أن تفاصيل القضية لم يُكشف عنها إلا بعد ترتيب آثارها المالية ومنح ألقاب علمية.

ووفقاً للمصدر، فإن أحد التدريسيين قام بشراء بحث علمي جاهز، ونُشر في مجلة علمية بأربعة أسماء، إلا أن أحد الباحثين المدرجة أسماؤهم اعترض لاحقاً على إدراج اسمه، ووجّه مراسلة رسمية إلى المجلة طالباً حذف اسمه من البحث، وهو ما تم بالفعل.