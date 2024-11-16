بعد تقرير لشفق نيوز.. السوداني يصدر توجيهاً عاجلاً

شفق نيوز/ أصدر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مساء السبت، توجيهاً عاجلاً إلى الجهد الهندسي لتغليف مبزل يهدد حياة أكثر من 15 ألف نسمة في منطقة بمحافظة بابل.

وقال مصدر حكومي، لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس الوزراء، وجه الجهد الهندسي لتغليف مبزل الجاسمية في قضاء القاسم ببابل واتخاذ إجراءات فورية لاحتواء ومعالجة التلوث في النهر".

يأتي ذلك، بعد أسبوع على نشر تقرير مصور لوكالة شفق نيوز، وثق جانباً مظلماً من التلوث البيئي الصادمة لنهر يمر عبر ثلاث مناطق مأهولة بالسكان، في مدينة القاسم جنوبي محافظة بابل، حيث يهدد هذا التلوث حياة أكثر من 15 ألف شخص.