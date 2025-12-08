بعد تقرير لشفق نيوز.. السلطات العراقية تحظر لعبة "اللودو"

شفق نيوز- بغداد

قررت وزارة الاتصالات العراقية يوم الثلاثاء، حجب لعبة "اللودو" الإلكترونية بدعوى "حماية العائلة العراقية من الابتزاز الإلكتروني والتداعيات الأخلاقية والاجتماعية" التي يسببها نظام الرهانات داخل اللعبة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، استخدمت صلاحياتها "تنفيذاً لقرارات المحكمة الاتحادية العليا" لإيقاف اللعبة داخل العراق، بعد أن رُصدت "خلافات متزايدة بين الأزواج والزوجات" بسبب الرهانات المالية التي تشجع عليها اللعبة وتدفع بعض المستخدمين إلى "أفعال خطرة وغير مقبولة".

وأضاف أن القرار استند إلى متابعة لانتهاكات مرتبطة باللعبة، بينها ما يجري في غرف الدردشة الخاصة التي تتيح تواصلاً مباشراً بين اللاعبين في "بيئة مهيأة للاستغلال الجنسي والابتزاز الإلكتروني" إلى جانب نشر محتويات "غير أخلاقية ومنحرفة" تهدد الاستقرار الأسري والاجتماعي.

وجاءت الخطوة الحكومية عقب تقرير نشرته وكالة شفق نيوز تناول خفايا لعبة "اللودو" وتحولها في نسخها القائمة على الرهان إلى منصة للمقامرة غير الرسمية، مع تسجيل حالات خسائر مالية ونزاعات عائلية، وسط تحذيرات خبراء من أن الجمع بين التسلية والرهان المالي يرفع مخاطر الإدمان والمشكلات الاجتماعية.