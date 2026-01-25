بعد تقرير شفق نيوز.. لجنة أمنية عليا لحماية غابات قره بك

شفق نيوز – كركوك

توجهت قوة عسكرية، اليوم الأحد، إلى غابات قره بك في ناحية التون كوبري بمحافظة كركوك، على خلفية ما كشفه تقرير لوكالة شفق نيوز، بشأن عمليات الحرق والتجريف التي طالت مساحات واسعة من الغابات، وأدت إلى هلاك آلاف الأشجار ضمن مساحة تُقدّر بعشرات الدونمات على ضفاف نهر الزاب.

وأفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بأن الجهات المختصة شكّلت لجنة عليا مشتركة بإشراف قائد قيادة عمليات كركوك، تضم الجيش العراقي والحشد الشعبي وجهازي الاستخبارات، لمتابعة الملف ميدانيًا، وإجراء تحقيق عاجل للكشف عن المتورطين ومحاسبتهم وفق الأطر القانونية.

وأضاف المصدر أن اللجنة ستتولى أيضًا مهمة حماية الغابات ومنع أي عمليات قطع أو حرق أو تجاوز مستقبلي، ضمن إجراءات أمنية مشددة تهدف إلى الحفاظ على الثروة الحرجية والبيئة الطبيعية في المنطقة.

وشدد المصدر، على ضرورة تعاون الأهالي مع القوات الأمنية، والإبلاغ الفوري عن أي حالة اعتداء على الأشجار أو محاولات قطع أو حرق، والتواصل مع اللجنة العليا المشتركة لحماية الغابات، مؤكدًا أن محاسبة المخالفين ستكون حازمة.

في السياق، أعلنت هيئة الحشد الشعبي في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن قوة مشتركة من اللواء 16 في قيادة عمليات الشمال وشرق دجلة للحشد الشعبي بالتعاون مع القوات الأمنية والأجهزة الاستخباراتية توجهت إلى غابات ناحية التون كوبري شمال غرب كركوك للتحقيق في حادثة حريق اندلعت مؤخراً وأدت إلى إتلاف آلاف الأشجار على مساحات واسعة من ضفاف نهر الزاب.

وبحسب البيان، شكلت هذه القوة المشتركة رافداً أمنياً مهماً في السيطرة على تداعيات الحريق، حيث نفذت فرق الحشد الشعبي والقوات الأمنية دوريات مكثفة في المنطقة المتضررة، فيما قامت الفرق الفنية بجمع الأدلة وتحليلها بهدف الكشف عن الأسباب الحقيقية للحادث.

ودعت القوة المشتركة أهالي ناحية التون كوبري إلى التعاون والإبلاغ عن أية أنشطة مشبوهة تهدد الغابات للحفاظ على الموارد البيئية وضمان أمن واستقرار المنطقة.

وكانت وكالة شفق نيوز قد نشرت تقريراً كشفت فيه، نقلاً عن سكان محليين وناشطين بيئيين، عن تعرّض غابات "قره بك" التابعة لناحية ألتون كوبري في كركوك لعمليات قطع جائر ومنظم تنفذها مجاميع مجهولة، ما أدى إلى إعدام عشرات الأشجار وتهديد أحد أهم الأحزمة الخضراء في المنطقة.

وأكد الناشط البيئي حسن البياتي أن ما يجري يمثل "جريمة بيئية"، محذّراً من تفاقم التلوث والتصحر، فيما أفاد مصدر أمني بأن القوات الأمنية تلقت بلاغات وباشرت بجمع المعلومات، مع توجيهات بتكثيف الدوريات ومنع نقل الأخشاب دون موافقات رسمية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.

وتأتي هذه الحوادث في وقت تعاني فيه المحافظة من تراجع المساحات الخضراء بسبب التوسع العمراني غير المنظم، وغياب الخطط المستدامة لحماية البيئة، ما يجعل غابات "قره بك" عرضة للاستغلال والتجريف.