جدل بين الدفاع وملا طلال بشأن "الاعتذار" والأخير يعلن معاودة بث برنامجه بعد مهلة "الأربعين"

شفق نيوز/ قررت هيئة الإعلام والاتصالات، يوم الأحد، رفع تعليق بث برنامج الإعلامي أحمد ملا طلال بعد إيقافه أكثر من أسبوعين بناء على دعوى من وزارة الدفاع العراقية.

وأعلنت الهيئة في وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، أن "وزارة الدفاع سحبت الشكوى المقدمة ضد قناة "UTV" ورفع تعليق البرنامج بعد أن تم تسوية الموضوع "رضائيا" بين الوزارة والقناة"، مشيرا إلى أن "القناة ومقدم البرنامج قدموا اعتذارا لوزارة الدفاع وملاكاتها".

من جانبه علق الاعلامي أحمد ملا طلال على قرار الهيئة، نافياً تقديم اي اعتذار.

وقال ملا طلال، "لم نعتذر ولن نعتذر، لا أنا على المستوى الشخصي ولا القناة، وهذا إدعاء باطل، لحفظ ماء الوجه كما يبدو". واوضح أن "رفع تعليق بث برنامج (مع ملا طلال) انتصار لكم أولا ولحرية التعبير ثانيًا، لن نعود إلى البث إلّا بعد أن نقرر نحن".

وختم بالقول، "سنتمتعُ بإجازتنا السنوية، وسنعاود بث البرنامج بعد أن يُنهي (السيد) إعتكافه السياسي"، في اشارة الى انتهاء مهلة مقتدى الصدر (حتى 10 شوال).