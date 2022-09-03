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بعد تقبيله فتاة .. رجل دين عراقي مثير للجدل يتعرض للتهديد بالقتل ويقرر الذهاب لأربيل

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-03T20:31:56+0000
بعد تقبيله فتاة .. رجل دين عراقي مثير للجدل يتعرض للتهديد بالقتل ويقرر الذهاب لأربيل

شفق نيوز/ أعلن رجل الدين الشيعي العراقي المثير للجدل علي الشريفي، يوم السبت، تلقيه تهديداً تصريحاً بالقتل بعد ظهوره في مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقبل فتاة بزيه الديني.

وقال الشريفي "تعرضت لهجمة شديدة من الخاص والعام والقريب والبعيد، وتلقيت تهديدات كثيرة عبر الهاتف النقال وقمت بإخراج أسرتي من المنزل وأعددت العدة لكي أُغادر إلى أربيل (عاصمة إقليم كوردستان العراق) إلى أن يهدأ الوضع".

وأشار أيضا في بث فيديو مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى تلقيه ظرفا يحوي رسالة فيها تهديد صريح له بالقتل إضافة إلى اطلاقة نارية لسلاح نوع "كلاشينكوف".

وهذه ليست المرة الأولى الذي يتعرض فيه الشريفي إلى التهديد بالقتل حسب زعمه اذ سبق أن تلقى في مطلع العام الحالي تهديداً وتعرض شقيقه لطعنات بالسلاح الأبيض من قبل أشخاص يدعون الانتماء لسرايا السلام التابعة للتيار الصدري.

وأثار التسجيل الفيديوي الأخير للشريفي ردود فعل غاضبة من قبل الأوساط الدينية الذي للمسه ومصافحته من قبل امرأة وقيام فتاة بعدها بتقبيله من وجنتيه، وقد طالب بعض الممتعضين من هذا الفعل بنزع عمامته وتجريده من الزي الديني على اعتبار ان الدين الاسلامي يحرّم بشدة لمس المرأة الأجنبية.

يشار إلى أن رجل الدين علي الشريفي من الشخصيات المثيرة للجدل لكونه يخرج عن أدبيات الحوزة العلمية في النجف، حيث ينظم الشعر الغزلي ويخرج في برامج تلفزيونية عادة ما ترى الحوزة العلمية ان هذه البرامج لا تتناسب مع ظهور طلبة الحوزة ورجال الدين فيها.

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