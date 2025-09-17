بعد تقارير لشفق نيوز.. إجراءات حكومية عاجلة لحماية أشجار "أبو نواس" (صور)

شفق نيوز- بغداد

اتخذت بلدية منطقة الكرادة وسط العاصمة العراقية بغداد، سلسلة من الإجراءات العاجلة لحماية أشجار شارع "أبو نواس"، عقب تقارير عديدة نشرتها وكالة شفق نيوز، نبهت وحذرت من مخاطر قطع هذه الأشجار المعمرة.

ووفقاً لمراسل الوكالة، فإن البلدية أصدرت تعليمات مشددة تقضي بمنع أي محاولة لقطع الأشجار أو المساس بها، استناداً إلى القوانين النافذة الخاصة بحماية البيئة والمسطحات الخضراء.

وأضاف أن البلدية شرعت أيضاً بوضع لافتات على جذوع الأشجار تتضمن عبارات تحذيرية وتوعوية تؤكد أنها محمية بالقانون.

وسبق أن أعرب عدد من البغداديين، خلال حديثهم مع الوكالة الشهر الماضي، عن مخاوفهم من أن تأتي أعمال توسعة شارع "أبو نوّاس" وسط العاصمة على حساب أشجار معمرة في الكورنيش الذي يعد "رئة بغداد" ومتنفساً للعوائل.