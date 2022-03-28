بعد تفشي أمراض خطيرة.. تظاهرة في ميسان احتجاجاً على شح المياه وتلوثها

شفق نيوز/ نظم العشرات في ناحية السلام بمحافظة ميسان، يوم الاثنين، تظاهرة حاشدة احتجاجا على شح المياه وانتشار الأمراض الخطيرة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان العشرات من المواطنين في ناحية السلام التابعة لمحافظة ميسان والحدودية مع ذي قار خرجوا بتظاهرة حاشدة احتجاجا على شح المياه في مناطقهم وتلوث النهر الذي يمر بمدينتهم بالمياه الثقيلة.

وبين ان المحتجين أكدوا ان أمراضاً خطيرة يصعب شفائها في الوقت الحالي تفشت في مدينتهم بسبب هذه المياه، داعين الجهات الرسمية إلى التدخل وإنقاذهم مما حل بهم.

وكان مصدر طبي في دائرة صحة ميسان، قد كشف يوم الخميس الماضي، ان امراضا خطيرة اجتاحت قرى كبيرة بقضاء الميمونة في المحافظة نتيجة تلوث المياه.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "نهر البتيرة الذي يغذي قرابة 200 ألف نسمة موزعة على عشرات القرى المنتشرة في الاقضية والنواحي الواقعة على ضفافه بات ملوثاً بالكامل بسبب رمي المياه الثقيلة فيه، دون أي عملية تصفية لها".

وبين أن "الامراض التي انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل كبير بين المواطنين هي الجرب حيث تم تسجيل أكثر من 550 حالة، والتيفوئيد والتهاب الكبد الفيروسي بواقع 170 حالة مرضية، فضلا عن أكثر من 3000 اصابة بالإسهال، إضافة إلى أمراض جلدية أخرى، في المناطق التي يمر بها النهر".

من جانبه قال قائممقام قضاء الميمونة، صبري الشرع، لوكالة شفق نيوز، ان "مياه المجاري لم ترم مخلفاتها اليوم في نهر البتيرة وإنما منذ فترة طويلة جدا، ولكن الذي حصل مؤخرا هو أن مياه النهر انخفضت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، ما جعل مياه المجاري تسيطر بشكل كلي على النهر".