بعد تغريدة الصدر.. المتظاهرون ينسحبون من "الخضراء"

شفق نيوز/ بدأ أتباع التيار الصدري بالانسحاب من المنطقة الخضراء، يوم الاربعاء، بعد أن دعاهم زعيم التيار مقتدى الصدر الى العودة لمنازلهم.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان المتظاهرين من اتباع التيار الصدري رددوا هتاف "لبّينا الطاعة للسيد" وهم ينسحبون من مبنى مجلس النواب والمنطقة الخضراء التي اقتحموها عصر اليوم، للتعبير عن رفضهم لمرشح الاطار التنسيقي محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة.

وعصر اليوم توجه اتباع التيار الصدري الى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد للتظاهر والتعبير عن رفضهم للسوداني، ومن ثم توجهوا الى المنطقة الخضراء واسقطوا عدداً من الكتل الكونكريتية التي تعزل المنطقة المحصنة واقتحوها وصولاً الى مبنى مجلس النواب الذي اقتحموه هو الاخر.

وعقب ذلك غرّد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على تويتر وتابعته وكالة شفق نيوز، وقال "ثورة محرم الحرام، ثورة إصلاح ورفض للضيم والفساد، وصلت رسالتكم ايها الأحبة فقد أرعبتم الفاسدين، جرة اذن، صلوا ركعتين وعودوا لمنازلكم سالمين.