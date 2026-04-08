بعد تعليق دام 40 يوماً.. العراق يستأنف حركة الطيران ويفتح أجوائه ابتداءً من اليوم

شفق نيوز- بغداد

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، يوم الأربعاء، إعادة فتح الأجواء العراقية وكافة المطارات أمام حركة الطيران.

وقال بنكين ريكاني، رئيس سلطة الطيران المدني العراقي بالوكالة، في منشور على "فيسبوك"، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "‏الأجواء وكافة المطارات العراقية ستفتح ابتداءً من اليوم".

بدورها، أعلنت سلطة الطيران المدني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إعادة فتح الأجواء العراقية أمام حركة الملاحة الجوية ابتداءً من اليوم، وذلك بعد استقرار الأوضاع وعودة الظروف إلى طبيعتها.

وأضافت أن هذا الإجراء يُسمح باستئناف جميع الرحلات الجوية المدنية بما يشمل العبور والإقلاع والهبوط في المطارات العراقية وفقاً للضوابط والتعليمات المعتمدة.

كما أكدت سلطة الطيران، بحسب البيان، التزامها الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمن الجوي وبالتنسيق المستمر مع المنظمات الدولية ذات العلاقة بما يضمن انسيابية وكفاءة حركة النقل الجوي.

ويأتي هذا القرار بعد تعليق حركة الطيران في الأجواء العراقية لنحو 40 يوماً، على خلفية التوترات الأمنية التي شهدتها المنطقة، نتيجة الحرب في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، وما رافقها من مخاطر على سلامة الملاحة الجوية.