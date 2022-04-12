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بعد تعليقها بسبب عاصفة ترابية.. مطار بغداد الدولي يستأنف الرحلات الجوية

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-12T13:20:52+0000
بعد تعليقها بسبب عاصفة ترابية.. مطار بغداد الدولي يستأنف الرحلات الجوية

شفق نيوز/ أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، يوم الثلاثاء، استئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار بغداد الدولي، وذلك بعد ساعات من إعلانها تعليق الرحلات.

وقالت سلطة الطيران في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن الرحلات الجوية في مطار بغداد الدولي عادت إلى طبيعتها بعد تعليقها بسبب سوء الاجواء.

وكانت إدارة مطار بغداد الدولي قد قررت في وقت سابق اليوم، تعليق تسيير الرحلات الجوية بسبب سوء أحوال الطقس، وتصاعد الغبار في السماء بما يحجب مدى الرؤية.

وقال مصدر في المطار لوكالة شفق نيوز، إنه تقرر تعليق الرحلات من وإلى مطار بغداد الدولي بشكل مؤقت لحين تحسن حالة الطقس.

وتجتاح منذ ليلة أمس الاثنين، موجة غبار مناطق ومدن في العراق.

وتوقع خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، اليوم الثلاثاء، أن تجتاح موجة غبار جديدة محافظتي صلاح الدين والعاصمة بغداد، واصفا إياه بأنها ستكون الأشد من بين العواصف الترابية التي ضربت العراق مؤخراً.

وقالت عطية في منشور على فيسبوك، تابعته وكالة شفق نيوز، إنه "ما زال الغبار عالقا في أجواء أغلب مدن الوسط والفرات الاوسط".

وأشار إلى "موجة غبار أخرى تنحدر نحو صلاح الدين والعاصمة قادمة من مصدر غباري سيكون الاشد علينا، ويقع ضمن المساحة المحصورة مابين جنوب نينوى مرورا بدير الزور السورية والحسكة".

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