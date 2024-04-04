بعد تعقبه في تركيا.. اربيل تسلم بغداد مسؤولاً حكومياً مطلوباً للقضاء (فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الخميس، تسلم أحد المطلوبين الهاربين من السلطات الأمنية في حكومة إقليم كوردستان بعد دخوله أربيل قادما من الأراضي التركية، مبينةً أن المدان متورطٌ بإضرار المال العام بأكثر من نصف مليار دينار عندما كان يعمل في وزارة التجارة.

وقال إعلام الهيئة، في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن التنسيق والتعاون بين دائرة الاسترداد في الهيئة ومديرية الشرطة العربية والدولية في وزارة الداخلية أفضى إلى تسلم المدان الهارب (أحمد كاظم جاسم الجميلي) من مديرية الشرطة العامة في كوردستان العراق، لافتاً إلى أن المدان تم تعقب تحركاته وأماكن إقامته في تركيا، حتى أطيح به والقبض عليه من مديرية الأسايش العامة أثناء دخول أربيل، وذلك وفق (النشرة الحمراء وإذاعة البحث) الصادرة بحقه.

وأوضح أن المدان أصدرت محكمة جنايات الكرخ - الهيئة الثالثة قرار حكمٍ غيابياً يقضي بسجنه سبع سنواتٍ؛ وذلك استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، فضلاً عن إصدار مذكرة قبضٍ بحقه؛ جراء اقترافه جريمة إضرار المال العام، مبيناً أنه ترك الوظيفة عندما كان يعمل أمين صندوق في الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية وتبين وجود نقص بمواد غذائية وغيرها من المواد المنزلية كانت بذمته تجاوزت قيمتها (668,000,000) مليون دينارٍ.