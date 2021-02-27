بعد تعطيل الدراسة وحظر التجول.. مسؤولو الصحة العراقية تحت قبة البرلمان

شفق نيوز/ قررت خلية الازمة في مجلس النواب العراقي، يوم السبت، استضافة مسؤولي وزارة الصحة الاثنين المقبل، وذلك بعد قرارات تعطيل الدراسة وحظر التجول لمواجهة السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وقال مقرر خلية الازمة النيابية النائب جواد الموسوي، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنها "قررت استضافة المسؤولين في وزارة الصحة يوم الاثنين القادم الساعة ١٢ ظهرا في مقر مجلس النواب".

وأوضحت أن هذه الاستضافة تأتي "لتصاعد الاصابات بالكورونا فيروس خلال الايام الاخيرة وصدور العديد من التعليمات والقرارات من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والتي شملت تعطيل الدراسة والحظر الجزئي والكلي وكذلك موضوع توفير اللقاحات ولاطلاع الشعب وممثليه على تفاصيل هذه الاحداث".

وتؤكد وزارة الصحة والبيئة العراقية، أن 16 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا ستصل العراق خلال الأيام المقبلة.

وتشهد محافظات العراق باستثناء اقليم كوردستان حظرا شاملا على التجوال يمتد ايام الجمعة والسبت والاحد، فيما يبقى الحظر جزئيا باقي الايام، مع اعتماد الدراسة عن بعد ضمن اجراءات عدة اتخذتها السلطات لمواجهة فيروس كورونا.