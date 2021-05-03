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بعد تعرضه لعمل تخريبي.. إعادة خط ميرساد _ ديالى للطاقة إلى العمل

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-03T17:52:33+0000
بعد تعرضه لعمل تخريبي.. إعادة خط ميرساد _ ديالى للطاقة إلى العمل

شفق نيوز/ أعلنت دائرة كهرباء ديالى، يوم الاثنين، عن إكمال أعمال الصيانة على أبراج نقل الطاقة لخط ميرساد _ ديالى 400KVA بعد تعرضها لعمل تخريبي من قبل الجماعات الارهابية.

وقالت الدائرة في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الملاكات الهندسية والفنية في فرع شبكة نقل الطاقة وبالتعاون مع  ملاكات فرع توزيع كهرباء ديالى استنفرت لإكمال اعمال الصيانة واعادة الخط الى العمل".

وكان مصدر امني في ديالى أفاد أول أمس السبت، بتوقف الخط الايراني "سربيل زهاب" بسبب هجوم لداعش في اطراف ناحية السعدية 65كم شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عناصر داعش هاجموا نقطة للحشد فيب منطقة"اكباشي" 5 كم شمال السعدية ودمروا كاميرا حرارية واطلقوا النار على ابراج لنقل الطاقة قادمة من ايران ماسبب توقف الخط الايراني وانقطاع التيار الكهربائي عن معظم مناطق ديالى".

واضاف، ان "عناصر داعش لاذوا بالفرار  بعد الهجوم".

وتتعرض ابراج نقل الطاقة في ديالى لهجمات متواصلة لوقوعها في مناطق ساخنة بعيدة عن الحماية الامنية.

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