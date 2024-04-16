بعد تعديل المساحة وإلغاء الكفيل.. البرلمان يصوت اليوم على قانون "صندوق الإسكان"

شفق نيوز/ يعتزم مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، التصويت على مشروع قانون "صندوق الإسكان" بعد تعديلات أجريت عليه من قبل لجنة الخدمات والإعمار النيابية.

وقال عضو اللجنة احمد مجيد لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة الخدمات والاعمار النيابية أجرت بعض التعديلات على قانون صندوق الإسكان العراقي بعد دراسة استمرّت عدة أشهر"، مبيناً أن "مجلس النواب سيصوت اليوم على هذا القانون المهم والذي يخدم شريحة واسعة من المجتمع العراقي".

وأوضح مجيد أن "ابرز التعديلات الموجودة على قانون صندوق الإسكان هي تقليل مساحة الاقتراض من 100 متر إلى 70 متراً، خصوصا للساكنين في المناطق والأحياء الشعبية ومدينة الصدر وسيصبح بإمكانهم سحب قرض من صندوق الإسكان بعد إقرار القانون".

وأشار إلى أن "النقطة المهمة الأخرى في القانون هي إلغاء فقرة الكفيل والاكتفاء فقط برهن العقار، وبالتالي اصبح المواطن يقدم على الإقراض من صندوق الإسكان دون الحاجة إلى كفيل".

ولفت مجيد الى أن "لجنة الخدمات والإعمار النيابية ستعمل خلال الفترة القادمة على زيادة سقف الاقتراض من صندوق الإسكان إلى أكثر من 75 مليون دينار في حال توفر السيولة والتخصيص المالي للصندوق".