بعد تعديلات عدة.. مستشارة السوداني: قانون ذوي الإعاقة سيصوت عليه قريباً

شفق نيوز / كشفت مستشار رئيس الوزراء لشؤون الحماية الاجتماعية، سناء الموسوي، يوم السبت، أن قانون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة سيرى النور قريباً، بعد إضافة تعديلات ومقترحات عدة.

وقالت الموسوي بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز: إن "القانون بدأت مناقشته في مجلس النواب العراقي، وسيرى النور قريباً، بعد التصويت عليه".

وأشارت، إلى أن رئيس مجلس الوزراء مهتم ومتابع للطلبات والمناشدات التي ترد إليه من قبل هذه الشريحة المهمة، ويعمل على تلبيتها أنسجاماً مع البرنامج الحكومي".