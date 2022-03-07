بعد تظاهرة سلمية.. متظاهرو السماوة يلوحون بالتصعيد

شفق نيوز / أعلن منسق حركة التظاهرات في محافظة المثنى، حامد أبو رگيعة، يوم الاثنين، عن خطوات احتجاجهم في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

وذكر أبو رگيعة، لوكالة شفق نيوز، أن "التظاهرات اليوم كانت سلمية ولم تخرج عن الإطار المألوف، وتمثلت بقطع طريق (ناصرية_سماوة) للمطالبة بخفض سعر الدولار وخفض أسعار المواد الغذائية في السوق المحلية، وعدم قطع راتب الرعاية الإجتماعية لمن يوجد باسمه عجلة قديمة".

وأضاف أن "المهلة المحددة للاستجابة للمطالب هي أسبوع واحد فقط وخلال هذا الأسبوع سيتم التظاهر يومياً عند مفرق قضاء الخضر في المحافظة"، مشيراً إلى أن "عدم الاستجابة للمطالب سيجبر المتظاهرين على اللجوء لقطع الطريق الدولي السريع الرابط بين بغداد والبصرة".