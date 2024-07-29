بعد تظاهرة.. استثمار ديالى تتخذ اجراءات بحق مجمع سكني (وثيقة)

شفق نيوز/ قررت هيئة الاستثمار فرع ديالى، يوم الإثنين، اتخاذ إجراءات عدة بحق مجمع "قرية الشمس" السكني، من بينها سحب إجارة المجمع.

وجاء هذا القرار، بعد خبر وكالة شفق نيوز، نقلت فيه تظاهرة لمواطنين غاضبين احتجاجا على تأخر استلام وحداتهم السكنية في المجمع.

وجاء في كتاب رسمي للهيئة حصلت عليه وكالة شفق نيوز، أنه "بناء على ما جاء بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (۱) في الجلسة رقم (۹) بتاريخ 2024/7/21 تقرر سحب الاجازة الاستثمارية رقم (۷) الممنوحة بتاريخ ۲۰۱۰/۹/۲۸ لإنشاء مشروع قرية الشمس العصرية وبأمكانكم اتباع طرق الطعن القانونية التي نص عليها قانون الاستثمار عند تقديم مبررات قانونية مقنعة كما نعلمكم وبعد اكتساب قرار سحب الاجازة الاستثمارية الشكلية القانونية واستكمال كافة الطعون والتظلمات".

ويوم الأحد الماضي 21 تموز 2024، أغلق متظاهرون غاضبون، بوابة مبنى هيئة استثمار ديالى احتجاجا على تأخر استلام وحداتهم السكنية، وقالوا إنهم وقعوا عقودًا مع المستثمر، ولم يتسلموا وحداتهم في مجمع الشمس السكني رغم مرور أكثر من عام على الموعد المحدد للتسليم

و أوضحوا أنهم دفعوا مبالغ طائلة دون أن يتلقوا استجابة من الجهات المعنية أو إجراءات تنصفهم.