بعد تظاهرات.. كركوك تسحب إجازة فرض الجباية على سيارات الحمل (وثيقة)

شفق نيوز/ اعلنت هيئة الاستثمار في محافظة كركوك، يوم الثلاثاء، سحب اجازة المستثمر الذي يتولى عملية جباية الأموال على سيارات الحمل.وذكر بيان للهيئة ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "إشارة إلى هامش رئيس هيئة الاستثمار بناءً على مذكرة القسم القانوني بالعدد232 بتاريخ 14 آب الخالي ونظرًا لعدم استجابة المستثمر وتقيده بقرارات المحكمة والأمانة العامة لمجلس الوزراء واستنادًا الى الصلاحيات المخولة لنا تقرر سحب الإجازة الاستثمارية المرقمة 142 الممنوحة لصالح المستثمرين احمد عبد الواحد وكاميرات طيب محمد علي".وكان عدد من سائقي الشاحنات، أقدموا يوم الاربعاء، في حزيران 2024، على قطع طريق كركوك - أربيل احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم مما ولد زحاماً كبيراً وشبه إغلاق للطريق.يذكر أن المستثمر احمد عبد الواحد الحمداني هو أحد أعضاء مجلس محافظة كركوك عن المكون العربي وفاز في الانتخابات الماضية.