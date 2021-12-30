بعد تظاهرات كبيرة.. الحكومة العراقية توجه باستمرار عمل محاضري التربية (وثيقة)

شفق نيوز/ وجهت الحكومة العراقية، يوم الخميس، باستمرار عمل المحاضرين بالمجان في وزارة التربية.

وأظهرت وثيقة صادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، ومعنونة إلى وزارة التربية، حصلت عليها وكالة شفق نيوز، أن مجلس الوزراء وجه أيضاً، خلال جلسته التي عقدها اليوم، بـ"قيام وزارة المالية، بتضمين مشروع قانون الموازنة القادمة، التخصيصات المالية اللازمة بما يتلاءم مع أهمية شريحة المحاضرين بالمجان".

وشهدت محافظات عراقية عدة، تظاهر المئات من المحاضرين واتخذوا خطوات تصعيدية جديدة من أجل تحقيق مطالبهم، المتمثلة بتنفيذ قرار 315، وإصدار قرار بتجديد عقودهم مطلع العام الجديد 2022 وعدم المماطلة لحين اقرار الموازنة المقبلة.