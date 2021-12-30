سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بعد تظاهرات كبيرة.. الحكومة العراقية توجه باستمرار عمل محاضري التربية (وثيقة)

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-30T13:49:29+0000
بعد تظاهرات كبيرة.. الحكومة العراقية توجه باستمرار عمل محاضري التربية (وثيقة)

شفق نيوز/ وجهت الحكومة العراقية، يوم الخميس، باستمرار عمل المحاضرين بالمجان في وزارة التربية.

وأظهرت وثيقة صادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، ومعنونة إلى وزارة التربية، حصلت عليها وكالة شفق نيوز، أن مجلس الوزراء وجه أيضاً، خلال جلسته التي عقدها اليوم، بـ"قيام وزارة المالية، بتضمين مشروع قانون الموازنة القادمة، التخصيصات المالية اللازمة بما يتلاءم مع أهمية شريحة المحاضرين بالمجان".

وشهدت محافظات عراقية عدة، تظاهر المئات من المحاضرين واتخذوا خطوات تصعيدية جديدة من أجل تحقيق مطالبهم، المتمثلة بتنفيذ قرار 315، وإصدار قرار بتجديد عقودهم مطلع العام الجديد 2022 وعدم المماطلة لحين اقرار الموازنة المقبلة.

related

احتجاجات المحاضرين بالمجان تتصاعد في مدن عراقية.. صور

Date: 2021-12-27 08:31:49
احتجاجات المحاضرين بالمجان تتصاعد في مدن عراقية.. صور

الحكومة العراقية تؤمن تذاكر سفر مجانية لمواطنيها الراغبين بالعودة من تركيا

Date: 2019-09-26 14:13:14
الحكومة العراقية تؤمن تذاكر سفر مجانية لمواطنيها الراغبين بالعودة من تركيا

بينها صرف عقود وأجور الموارد المائية.. الحكومة العراقية تتخذ 5 قرارات

Date: 2020-10-27 16:37:09
بينها صرف عقود وأجور الموارد المائية.. الحكومة العراقية تتخذ 5 قرارات

محاضرون غاضبون من عدم تسلم رواتبهم يغلقون تربية ديالى (صور)

Date: 2021-09-08 07:14:10
محاضرون غاضبون من عدم تسلم رواتبهم يغلقون تربية ديالى (صور)

مجلس الوزراء العراقي يعتمد امتحان الدور الثالث للصفوف المنتهية

Date: 2020-11-24 13:54:04
مجلس الوزراء العراقي يعتمد امتحان الدور الثالث للصفوف المنتهية

الحكومة العراقية تقر بزيادة حالات الاغتصاب للإطفال: اخرها خال اغتصب ابنة شقيقته

Date: 2019-09-30 09:33:40
الحكومة العراقية تقر بزيادة حالات الاغتصاب للإطفال: اخرها خال اغتصب ابنة شقيقته

الحكومة العراقية تعلن دعماً كبيراً لصندوق إعمار المناطق المحررة وقطاع الصحة

Date: 2020-11-16 20:02:13
الحكومة العراقية تعلن دعماً كبيراً لصندوق إعمار المناطق المحررة وقطاع الصحة

رواتب متأخرة منذ "ثلاث سنوات".. تظاهرتان في ديالى للمطالبة بصرفها

Date: 2021-12-01 09:52:10
رواتب متأخرة منذ "ثلاث سنوات".. تظاهرتان في ديالى للمطالبة بصرفها