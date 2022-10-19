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بعد تظاهرات.. النقل العراقية تلغي كتاباً رسمياً يخص موظفي العقود 

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-19T17:09:45+0000
بعد تظاهرات.. النقل العراقية تلغي كتاباً رسمياً يخص موظفي العقود 

شفق نيوز/ قررت وزارة النقل العراقية، اليوم الأربعاء، الغاء كتاب رسمي يقضي بإنهاء عقود العشرات من الموظفين وفق القرار 3015. 

جاء ذلك وفق كتاب رسمي صدر عن الوزارة ، تحصلت عليه وكالة شفق نيوز، ونص على الغاء مضمون الكتاب السابق. 

وتظاهر العشرات من موظفي عقود 315 في وزارة النقل، صباح اليوم الأربعاء، أمام مبنى الوزارة بعد صدور كتاب من الوزارة بإنهاء عقودهم.

واعتبر المتظاهرون قرار إستباعدهم الصادر بكتاب رسمي مخالفا لكتاب وزارة المالية علما أن كل موظف عقد لديه خدمة أكثر من عامين ونصف العام، وفقا لمراسل وكالة شفق نيوز. 

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