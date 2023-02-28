بعد تطمينات حكومية.. إعادة فتح العيادات والصيدليات الخاصة في ديالى

شفق نيوز/ أعلنت نقابات الأطباء والصيادلة والجهات المرتبطة بها،يوم الثلاثاء، إعادة فتح العيادات والصيدليات التي اغلقت في وقت سابق احتجاجا على اغتيال طبيب شهير في ديالى.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في ديالى، إن نقابات الأطباء والصيادلة ولدواع إنسانية في المحافظة قررت إعادة فتح العيادات الخاصة والصيدليات لما يتطلبه الوضع الصحي في المحافظة.

ونقل مراسلنا عن النقابات، أن إنهاء الإغلاق والإضراب تم بعد تطمينات حكومية بكشف المتورطين بجريمة اغتيال طبيب القلبية الشهير احمد طلال المدفعي من قبل مجهولين .

وأثارت حادثة اغتيال الطبيب "احمد المدفعي" ردود أفعال شعبية ورسمية غاضبة وسط تدخلات حكومية مباشرة للتقصي عن الحادثة واحتواء الأزمة التي خلفتها.

وأطلقت النقابات الأكاديمية في ديالى بيانات تصعيد تطالب بكشف خيوط وتفاصيل الجريمة وحماية الكوادر الطبية من حملات الاغتيال والتهديد.

وفي وقت سابق، أغلقت العيادات والصيدليات في بعقوبة مركز محافظة ديالى، بشكل تام بعد حادثة اغتيال الدكتور احمد المدفعي، اختصاصي الأمراض الباطنية والقلبية الذي يعمل في مستشفى بعقوبة التعليمي.