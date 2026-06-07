بعد تضارب الروايات.. مسؤول عراقي يؤكد سقوط مسيّرة قرب منارة تاريخية في كربلاء

شفق نيوز- كربلاء

أكد قائمقام قضاء عين التمر في محافظة كربلاء، مقداد وهب التميمي، يوم الاثنين، سقوط طائرة مسيّرة قرب منارة موجدة التاريخية، من دون تسجيل أي خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وقال التميمي، لوكالة شفق نيوز، إن "الجهات الأمنية المختصة باشرت إجراءاتها للتحقق من ملابسات الحادث، ومعرفة طبيعة الطائرة والجهة التي تعود إليها".

ويأتي تصريح قائمقام عين التمر بعد ساعات من تضارب الأنباء بشأن سقوط جسم مجهول في صحراء كربلاء، وسط تداول معلومات تحدثت عن سقوط طائرة مدنية، قبل أن تنفي سلطة الطيران المدني العراقية والشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية تسجيل أي حادث يخص الطائرات المدنية داخل الأجواء أو الأراضي العراقية.

وكان محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي قد نفى بدوره صحة الأنباء التي تحدثت عن سقوط طائرة ركاب في صحراء المحافظة، مرجحاً أن يكون الجسم الساقط طائرة مسيّرة، في وقت جرى فيه تداول روايات أخرى تحدثت عن سقوط خزان وقود لصاروخ باليستي، من دون صدور تأكيد رسمي بشأن ذلك حينها.

لكن مصدراً أمنياً أفاد لاحقاً لوكالة شفق نيوز، بأن الحادث يعود لسقوط طائرة مسيرة مجهولة الهوية.

وتقع منارة موجدة، المعروفة أيضاً باسم "المنارة الموقدة"، على بعد نحو 40 كيلومتراً جنوب غربي مركز مدينة كربلاء، وسط منطقة صحراوية على الطريق المؤدي إلى قضاء عين التمر، وتعد من المعالم التاريخية البارزة في المحافظة.

وتزامن الحادث مع تطورات أمنية متسارعة في المنطقة، بينها إغلاق العراق مجاله الجوي، بالتزامن مع قصف إيراني استهدف مناطق في إسرائيل على خلفية التصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان.