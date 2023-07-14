بعد تصدرها إحصائيات الغرق.. سامراء تحدد أماكن السباحة في دجلة

شفق نيوز/ اتخذت السلطات الامنية في قضاء سامراء جنوب شرق تكريت مركز محافظة صلاح الدين، يوم الجمعة، إجراءات وضوابط للسباحة في نهر دجلة بعد تصدرها إحصائيات الغرق خلال الصيف الحالي.

وقال مصدر في شرطة سامراء، لوكالة شفق نيوز، إن لجنة مشتركة من الشرطة والحكومة المحلية والبلديات حددت أماكن السباحة ونزول نهر دجلة لاحتواء حوادث الغرق وتفادي خسائر بشرية.

واشار المصدر الى ان اللجنة المختصة حددت أماكن السباحة في نهر دجلة والتي ستشهد عمليات تأهيل "حدل" وتسوية ليتسنى لفرق الدفاع المدني انقاذ الغرقى بالسرعة الممكنة .

وبين المصدر أن أسباب الغرق في نهر دجلة باطراف سامراء هي إغلاق الاماكن المفتوحة على ضفاف النهر، ما يدفع الصبية والشباب لنزول النهر من الأماكن الوعرة الخالية من طرق السيارات للوصول إليها.

واكد المصدر، ان صلاح الدين شهدت نحو 10 حوادث غرق هذا الصيف أغلبها في اطراف قضاء سامراء.

وتشهد صلاح الدين وعدة محافظات خلال الصيف عشرات حوادث الغرق بسبب انعدام المسابح النموذجية ولجوء الشباب والصبية إلى ممارسة هواية السباحة في الأنهر والجداول.