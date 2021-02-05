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بعد تشديدها للإجراءات الوقائية .. نينوى تنوه حول فرض حظر التجوال

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-05T08:48:52+0000
بعد تشديدها للإجراءات الوقائية .. نينوى تنوه حول فرض حظر التجوال

شفق نيوز/ نفت محافظة نينوى يوم الجمعة اعادة فرض حظر التجوال في المحافظة للحد من تفشي فيروس كورونا.

ونوه المتحدث بأسم خلية الازمة في نينوى في بيان اليوم، الى "عدم وجود اي قرارات لفرض حظر للتجوال كما اشيع على مواقع التواصل الاجتماعي"، مؤكدا ان "جميع القرارات تتخذ من قبل خلية الازمة في محافظة نينوى برئاسة المحافظ نجم الجبوري بناء على توصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".

واوصى البيان بالضرورة القصوى للالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية وخصوصا لبس الكمامات والابتعاد عن التجمعات البشرية والتعقيم.

وفي بيان اخر قال المكتب الاعلامي للمحافظ مخاطبا السكان "نود ان نعلمكم انه بناءً على التوجيهات الصادرة عن ديوان محافظة نينوى تقرر منع اقامة حفلات الاعراس والمناسبات الاخرى ومجالس العزاء في القاعات إعتباراً من اليوم الجمعة المصادف ٥ شباط ٢٠٢١ حرصا على مواطنينا من تفشي فيروس كورونا".

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