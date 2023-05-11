بعد تسجيل 5 إصابات.. صلاح الدين تحتاط للحمى النزفية بإجراءات شاملة

شفق نيوز/ اعلنت محافظة صلاح الدين اتخاذ سلسلة إجراءات تحوطية ووقائية ضد مرض الحمى النزفية بعد تسجيل 5 إصابات في المحافظة.

وقال نائب المحافظ عمار حكمت البلداوي لوكالة شفق نيوز؛ إنه "بعد تسجيل خمس إصابات بالحمى النزفية في قضاء بلد عقدت المحافظة اجتماعا بحضور مسؤول الرقابة الصحية و مدير المستوصف البيطري و ممثل عن مستشفى بلد العام ومدير قسم شرطة بلد وأمر فوج الرابع عشر و ممثل عن شعبة زراعة بلد

وبين البلداوي ان الاجتماع اقر عدة إجراءات للوقاية من الحمى النزفية وتطويقها تشمل تخصيص مدخل واحد للمواشي من خارج المحافظة وحصر اوقات الذبح والجزر من الساعة الخامسة فجرا الى العاشرة صباحا وحظر الذبح والجزر بعد هذه الأوقات".

واشار البلداوي وبحسب المستشفى البيطري في المحافظة إلى أن الإصابات انتقلت عبر مواشٍ دخلت صلاح الدين الى قضاء بلد قادمة من كركوك مؤكدا ان الفرق الصحية والبيطرية اتخذت التدابير اللازمة في اماكن الاصابات ترافقها حملات توعية وإرشاد لمنع انتشار المرض".

والحمى النزفية مرض فيروسي يصل معدل الوفيات للمصابين به إلى 40%، وفق منظمة الصحة العالمية، وينتقل من الحيوانات.