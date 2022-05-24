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بعد تسجيل إصابات في دول المنطقة.. محافظة عراقية تمنع دخول "القردة"

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-24T19:03:48+0000
بعد تسجيل إصابات في دول المنطقة.. محافظة عراقية تمنع دخول "القردة"

شفق نيوز/ أصدرت السلطات الصحية في محافظة نينوى، يوم الثلاثاء، قراراً بمنع دخول "القردة" الى المحافظة بعد تسجيل عدد من دول المنطقة إصابات بمرض "جدري القردة".

وقال مدير المستشفى البيطري عدي العبادي لوكالة شفق نيوز، "اصدرنا قراراً بمنع دخول القردة الى محافظة نينوى بعد تسجيل عدد من الاصابات بجدري القرود في عدد من دول المنطقة والعالم".

واليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، عن رصد أول حالة لجدري القردة في الدولة.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإنه تم الإبلاغ عن 92 حالة مؤكدة، و28 حالة يشتبه في إصابتها بجدري القرود من 12 دولة عضو لا يتوطن فيها الفيروس ورُصدت حالات إصابة في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا والسويد وكذلك في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإسرائيل، ما أثار مخاوف من احتمال انتشار الفيروس.

ويعد مرض جدري القرود من الأمراض المعدية التي عادة ما تكون خفيفة ومتوطنة في أجزاء من غرب ووسط أفريقيا.

وينتشر عن طريق الاتصال الوثيق، لذلك يمكن احتواؤه بسهولة نسبيًا من خلال تدابير مثل العزلة الذاتية والنظافة.

ويمكن أن ينتقل الفيروس من خلال ملامسة البثور الجلدية أو لعاب شخص مصاب، وكذلك من خلال المخالطة والاستعمال المشترك للفراش أو المناشف.

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