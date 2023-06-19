بعد تسجيل سادس حالة وفاة بـ"النزفية".. البصرة تتأهب بإجراءات عاجلة

شفق نيوز / قررت الحكومة المحلية في البصرة، يوم الاثنين، اتخاذ إجراءات وتدابير وقائية جديدة من الحمى النزفية، وذلك بالتزامن مع تسجيل حالة وفاة جديدة بالوباء، وعلى خلفية انتشار المرض بالمحافظة.

وأخبر مصدر محلي، وكالة شفق نيوز، أن "محافظة البصرة سجلت حالة وفاة جديدة بمرض الحمى النزفية في مستشفى البصرة التعليمي (الجمهوري سابقاً)".

في السياق، قال النائب الأول لمحافظ البصرة، محمد التميمي، بحسب بيان ورد للوكالة، إن "اجتماعاً طارئاً عقدته الحكومة المحلية مع الجهات المعنية، لوضع خطة للتأهب ومعالجة الإصابات الحاصلة بالمرض والحد منها، ولخطورة الموقف وتوقع كثرة الذبح في أيام الأضاحي وشهر محرم الحرام، ولمعالجة السلبيات والمعوقات بشكل عاجل".

وأكد التميمي، رصد 40 حالة إصابة بالحمى النزفية، و6 وفيات، منذ 3 أشهر ولغاية الآن"، موجهاً في الوقت نفسه إدارة البيطرة بـ"توسيع حملة رش جوبات المواشي وأماكن البيع للقضاء على القرادة الناقلة لهذا المرض، وتحديد أماكن لجزر الأضاحي بإشراف البلدية والصحة والبيطرة خلال الأيام المقبلة".

وأشار إلى إصدار توصيات لـ"تفعيل المجزرة الخاصة بمديرية بلدية البصرة، واتخاذ قرار بفتح المجزرة الإيطالية التي ستحال إلى الاستثمار وإدارتها من قبل بلدية البصرة لمدة شهرين بشكل مؤقت، وتفعيل المجزرة العصرية داخل مركز المحافظة لكثرة حالات الذبح العشوائي خلال هذه الفترة".

وأوصى التميمي، بـ"حصر الذبح بالأماكن التي حددت من قبل الحكومة المحلية"، منوهاً إلى "إصدار قرار بفتح (جوبة الزبير) شريطة أن يوفر المستثمر بديلاً مؤقتاً كتوفير الكرفانات الصحية للذبح الصحيح وبإشراف دائرة الصحة والطب البيطري، كما أن الأقضية والنواحي في البصرة ستشهد الإجراءات الصحية نفسها".

وكان مدير الصحة العامة في وزارة الصحة العراقية، رياض الحلفي، قد أشار في وقت سابق من اليوم، إلى أن العام الحالي شهد تحسناً في التعامل مع الحمى النزفية وانخفاضاً في الوفيات، فكما لفت إلى أن معدل الوفيات في العراق يبلغ نصف المعدل العالمي.

كما طمأن وزير الصحة العراقي، صالح الحسناوي، مطلع شهر حزيران/يونيو الجاري، المواطنين كافة، بالسيطرة على الحمى النزفية عبر الالتزام بتوجيهات الوزارة التوعوية لكل من المستهلكين والرعاة.

وانتشر مرض الحمى النزفية في جميع المحافظات العراقية وبضمنها إقليم كوردستان، باستثناء محافظة السليمانية التي أعلن مدير الصحة العام فيها، صباح هورامي، يوم الخميس الماضي، خلال مؤتمر صحفي عقده حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "محافظة السليمانية لم تسجل ولا حالة واحدة بمرض الحمى النزفية"، مردفا بالقول "كانت هناك حالة واحدة اشتبهنا في إصابتها بالحمى النزفية، وجاءت نتائج التحاليل من بغداد وأظهرت أنها غير مصابة".

والحمى النزفية، هي حمى فيروسية تنتقل عادة من الحيوانات المصابة للبشر عبر الدماء الملوثة أو اللحوم، مع أن الفيروس يموت إن طبخ اللحم المصاب والملوث بالفيروس بشكل جيد، فإنه قد ينتقل حتى عبر دم الحيوانات المصابة.

ويحذر الخبراء من أن الفيروس قد ينتقل أيضا من إنسان لآخر، خاصة عن طريق الاتصال الجنسي أو اللعاب ومختلف سوائل الجسم.

تشمل الأعراض المبكرة الحمى والتعب أو الضعف أو الشعور العام بالتوعك، والدوار وآلام العضلات أو العظام أو المفاصل، والغثيان والقيء والإسهال.

أما الأعراض التي قد تصبح مهددة للحياة فتشمل نزيفا تحت الجلد أو في الأعضاء الداخلية أو من الفم أو العينين أو الأذنين، وخللا وظيفيا في الجهاز العصبي، مع الغيبوبة والهذيان وأحيانا الفشل الكلوي والتنفسي والكبدي.