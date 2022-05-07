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بعد تسجيل حالة وفاة.. كركوك تواجه "الحمى النزفية" برفع حظائر المواشي من احيائها السكنية

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-07T09:57:37+0000
بعد تسجيل حالة وفاة.. كركوك تواجه "الحمى النزفية" برفع حظائر المواشي من احيائها السكنية

شفق نيوز / كشف مصدر محلي بمحافظة كركوك، يوم السبت، عن حملة لإزالة حظائر تربية المواشي في أحياء مركز المحافظة، ضمن جهود مواجهة مرض الحمى النزفية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "قائممقامية مركز مدينة كركوك نفذت حملة لإزالة حظائر تربية المواشي المنتشرة داخل الاحياء السكنية في المدينة، وذلك ضمن الجهود الوقائية لمواجهة الحمى النزفية".

وأضاف المصدر أن "هذه الحملة جاءت بعد يوم واحد من تسجيل حالة وفاة في المحافظة يوم أمس".

وكانت مديرية الصحة العامة في أربيل عاصمة اقليم كوردستان أعلنت ، اليوم السبت، تسجيل أول حالة اشتباه بالحمى النزفية لطفل رضيع.

وكانت وزارة الصحة العراقية أعلنت ، يوم أمس الجمعة، آخر حصيلة لضحايا الحمى النزفية في عموم البلاد وهي 8 حالات وفاة و40 إصابة بالحمى النزفية نصفها في محافظة ذي قار، فيما بينت أن هناك ارتفاعاً نسبياً بمعدل الإصابات بالحمى النزفية خلال العام الحالي.

والحمى النزفية مرض فيروسي يصل معدل الوفيات للمصابين به إلى 40%، وفق منظمة الصحة العالمية وينتقل من الحيوانات إلى الإنسان بصورة مباشرة كالاختلاط مع الماشية، أو عن طريق جزر المواشي المصابة بالمرض.

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