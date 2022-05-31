بعد تسجيل اصابة مؤكدة.. الأنبار تشدد اجراءات الوقاية من "الحمى النزفية"

شفق نيوز/ اعلنت دائرة صحة الانبار غربي العراق، يوم الثلاثاء، اتخاذها اجراءات وقائية بعد تسجيل حالة إصابة مؤكدة بالحمى النزفية في المحافظة، مشيرة الى أن هناك حالات أخرى بانتظار التشخيص.

وقال مدير قسم الصحة العامة في الدائرة محمد صباح، لوكالة شفق نيوز، إنه "حتى الان هناك حالة اصابة واحدة بالحمى النزفية تم تسجيلها بالأنبار، كما تم تأكيدها من قبل مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد، وتعود لراعي أغنام من بيئة بدوية".

واشار الى ان "هذه هي الحالة الاولى التي تم تسجيلها وما عداها فهي حالات اشتباه لم يتم تأكيدها"، لافتاً الى أن "هناك حالات أخرى بانتظار التشخيص".

وأكد صباح، أنه "تم تطبيق الاجراءات اللازمة للمريض وتقديم الرعاية الصحية اللازمة له، اضافة الى متابعة الملامسين للمريض ويشمل ذلك أهله والقريبين منه قبل دخوله المستشفى".

وبين أن "المستشفى البيطري كان له دور في تشكيل لجنة مشتركة مع دائرة الصحة في متابعة، وتقييم الوضع الوبائي بالنسبة للحيوانات والمواشي الخاصة بالمصاب والمنطقة السكنية، وتم اتخاذ اجراءات وفق بروتوكول معتمد من منظمة الصحة العالمية (WHO)".

وتابع بالقول "تم عقد اجتماع خاص باللجنة الفرعية المختصة بالأمراض حيوانية المنشئ في الانبار بمبنى المحافظة، وبحضور الجهات والدوائر ذات العلاقة المتمثلة بالمستشفى البيطري والجهات التنفيذية من قيادة الشرطة والبلدية".

واوضح صباح "تم خلال الاجتماع، التأكيد على منع حركة المواشي من والى المناطق الموبوءة، سواء داخل الانبار أو خارجها، وتطبيق هذا الامر سيقع على عاتق دائرة البيطرة بالتنسيق مع الجهات التنفيذية".

وحول اعراض الاصابة بالحمى النزفية، اوضح صباح، أن "المرض يبدأ بأعراض عامة مثل الحمى المعتادة كالصداع وآلام بالعضلات، بمعنى هي أعراض مشتركة مع أغلب الأمراض، لكن ما يميزه هو بداية ظهور أعراض نزف مختلفة كأن يكون تحت الجلد أو من اللثة والأنف، أي تكون أعراض نزفية وهذا في المرحلة الثانية من الاصابة".

واضاف "عادة يكون للمريض تماس مع الحيوانات أو تعرضه للدغة من حشرة القراد، وهي منتشرة بين المواشي، لذا الملامس لمريض يحمل هذه الأعراض، أو يكون يحمل تاريخ نزفي أو أن يعمل كقصاب، بهذه الحالة تعتبر حالة اشتباه".

وختم بالقول "في حالة الاشتباه، نعمل على سحب عينات دم لنتأكد من وجود أعراض حمى نزفية من عدمه، ومن يحمل هذه الأعراض يتم تطبيق الاجراءات الصحية بحقه ومن يشعر بالأعراض يتوجب عليه التوجه لأقرب مؤسسة صحية لإتخاذ الاجراءات الطبية والصحية بحقه".