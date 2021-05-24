بعد تراجع التجهيز.. إدارة خانقين تكشف عن خطط لتأمين ماء الشرب

شفق نيوز/ شكا أهالي قضاء خانقين في ديالى، يوم الاثنين، من تراجع معدل تجهيز العديد من المناطق بمياه الشرب، فيما أكدت الإدارة المحلية وضع خطط لتأمين لمواجهة نقص الايرادات المائية.

وقال عدد من الاهالي لوكالة شفق نيوز، ان العديد من المناطق في خانقين تعاني من انخفاض في تجهيز ماء الشرب، بسبب قلة الايرادات المائية الواردة للقضاء والتجاوزات على القنوات الاروائية.

من جانبه، أوضح مدير الموارد المائية في خانقين مؤيد شاكر، لوكالة شفق نيوز، ان ادارة القضاء شكلت خلية ازمة لمواجهة الجفاف وشح المياه بعد انخفاض الايرادات المائية اللازمة.

وأضاف "وضعنا عدة حلول ومقترحات لمواجهة الازمة تتضمن حفر 12 الى 15 بئراً رتوازياً لتأمين المياه الخام لـ12 محطة تصفية في خانقين، ابرزها مشروع ماء خانقين، الى جانب تطهير وكري نهر الوند لزيادة مناسيب المياه ومنع هدر وتبدد المياه بسبب الادغال".

وبين ان المصدر الرئيسي لمحطات تصفية المياه في خانقين هو سد الوند الذي يبلغ خزينه المائي اكثر من 32 مليون متر مكعب، مشيرا الى ان "انخفاض كمية الاطلاقات الحالية والتي تبلغ 2 متر مكعب في الثانية، إضافة إلى وجود ترسبات طينية في السد تقدر بنحو 10 مليون متر مكعب، تسببتا بأزمة في تجهيز مياه الشرب".

واشار شاكر الى وجود 47 تجاوزاً على قناة "بلاجو" الاروائية التي تربط نهر سيروان ضمن حدود إدارة كرميان بنهر الوند، مبينا ان طول القناة يبلغ 40 كم, 24 كم منها ضمن حدود اقليم كوردستان، و16 كم ضمن حدود ديالى، واغلب التجاوزات تحصل في حدود كوردستان.

واكد مدير الموارد المائية ان "خلية ازمة المياه في خانقين طالبت الجهات الحكومية المعنية بمد انابيب مغطاة تحت الارض بطول25 كم وبقطر 1م من نهر سيروان في حدود كوردستان الى نهر الوند لضمان وصول المياه الى خانقين ومنع التجاوزات على المياه, ونحن بانتظار الموافقات الرسمية".

وتؤكد المصادر الرسمية ان حاجة سكان خانقين لمياه الشرب تبلغ 2000 متر مكعب في الساعة، الا ان انتاج الماء انخفض الى 800 متر مكعب في الساعة فقط، فيما تواجه مناطق شرقي ديالى ازمة مياه خانقة بعد قيام الجانب الايراني بإنشاء سدود وتحويل مسارات الروافد المائية والسيول نحو اراضيه.