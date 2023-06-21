بعد تدني مناسيبها.. العراق يسعف نهر الفرات بتحويل جزء من مياه دجلة

شفق نيوز/ أعلن وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله ، يوم الأربعاء، بتحويل جزء من مياه نهر دجلة إلى نهر الفرات بعد تدني مناسيب النهر الأخيرة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الوزير مع محافظ المثنى احمد منفي في مبنى ديوان المحافظة.

وتطرق الوزير إلى اسباب زيارته للمحافظة وقال إنها: تهدف للإطلاع على الموقف المائي وبحث الواقع الاروائي ومعالجة الشحة المائية في المحافظة من خلال وضع الحلول الموضوعية العلمية لاستخدام الثروة المائية بشكل علمي سليم .

وأضاف أنه سيتم انجاز مشروع ماء السماوة الكبير في نهاية السنة لنقل المياه عبر الانابيب لمحطات الاسالة لضمان وصول الحصص المائية ومعالجة التجاوزات.

كما أشار الوزير إلى تنفيذ الوزارة مشروع نصب المضخات للاستفادة من مياه بحيرة الثرثار في تعزيز الواردات في نهر الفرات فضلا عن تحويل جزء من مياه دجلة باتجاه نهر الفرات.

كما اكد عبدالله خلال المؤتمر على سعي الوزارة للاستفادة من المياه الجوفية في بادية السماوة بشكل علمي ومدروس وتنفيذ سدود حصاد المياه للاستفادة من المياه لتقوية المياه الجوفية، مردفا بالقول ستكون هناك نقلة نوعية في نقل واستخدام المياه.

ويعاني العراق منذ سنوات عدة من أزمة جفاف خطيرة جراء عدم التزام دول المنبع بتزويد البلاد بحصصهم المائية، إلى جانب شح الأمطار، وتفاقم الأزمة في السنوات الثلاث الأخيرة لتصل ذروتها خلال العام الحالي حيث جفت العديد من الأنهار والأهوار وانخفضت مناسيب نهريّ دجلة والفرات بشكل كبير.