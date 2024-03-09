بعد تدشين البيت .. قصر "التوتنجي" التراثي بالموصل يفتح أبوابه أمام الزائرين

شفق نيوز/ شهدت مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، إعادة فتح أبواب (قصر التوتنجي) التراثي أمام الزائرين من المحافظات العراقية كافة.

وأُعلن الخميس الماضي عن افتتاح (بيت التوتنجي) في منطقة القطانين بالموصل القديمة بعد إعادة إعماره وتضرره خلال معارك التحرير.

وقالت وزارة الثقافة والسياحة والآثار ببطاقات دعوة وزعتها في الموصل عن فتح أبواب (قصر التوتنجي) لاستقبال الزائرين من الموصل والمحافظات العراقية الاخرى.

ودعت الوزارة الى الاستمتاع بمشاهدة التصاميم المعمارية لهذا القصر التراثي الذي يعود تاريخه لعام 1817 ميلادية، والذي اعيد اعماره من قبل منظمة "اليف" الفرنسية وجامعة "بنسلفانيا" وبإشراف الهيئة العام للآثار والتراث.

ويعود تاريخ تشييد هذا البيت المثبت على احد الجدران وهو 1232 هجرية الموافق للعام 1817 ميلادية.

جدير بالذكر أنَّ بيت التوتنجي التراثي، سمي بهذا الاسم نسبةً إلى مالكه الحاج مصطفى آغا بن محمد التتنجي المتوفى عام 1902، والذي اشتراه من الوالي العثماني وانتقل بعدها لملكية الآثار عن طريق شرائه من مالكيه عام 1979 .

ويعود ‪ تاريخ بناء البيت الذي تبلغ مساحته 600 متر، ويتكون من ثلاثة أقسام إلى عام 1232 هجري ‪ والذي تعرض للتخريب على يد تنظيم داعش عام 2017