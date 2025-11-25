بعد تحليق طائرة عسكرية في أجوائه.. مطار كركوك: لا رحلات جوية لدينا

شفق نيوز- كركوك

أعلنت إدارة مطار كركوك الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، أن جدول الرحلات الجوية لهذا اليوم يخلو من الطيران ذهاباً وإياباً، وذلك بعد تحليق طائرة عسكرية في اجواء المطار.

وقال مسؤول إعلام المطار، هردي الصالحي، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "مطار كركوك الدولي وبحسب جدول الرحلات المعلن ليس لديه رحلات للطيران لهذا اليوم الثلاثاء وهناك رحلات مستمرة لباقي أيام الأسبوع".

وأضاف أن إدارة المطار لديها رحلات متفرقة خلال الأيام المقبلة ولكن لهذا اليوم ليس هناك أي رحلة من المطار أو هبوط لطائرة مدنية.

وتناولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً لطائرة عسكرية تحلق على مستويات منخفضة فوق قرى قضاء الحويجة جنوب غربي كركوك.

وقال مصدر عسكري في قضاء الحويجة، اليوم الثلاثاء، إن الطائرة التي شوهدت وهي تطير على مستويات منخفضة فوق عدد من القرى في القضاء هي طائرة عسكرية ضمن مهام تشغيلية خاصة.

وذكر المصدر في تصريح لوكالة شفق نيوز أن "الطائرة التي لاحظها المواطنون وهي تحلّق على علو منخفض هي طائرة عسكرية عراقية، وكانت تنفذ واجبات تخص القوات الأمنية في المنطقة".

وأوضح أن تحليق الطائرة فوق قرى قضاء الحويجة جاء ضمن مهام مراقبة واستطلاع روتينية تنفذها القوات العسكرية، مؤكداً عدم وجود أي مخاطر أو حوادث مرتبطة بوجود الطائرة في أجواء المنطقة.

وأشار المصدر إلى أن مثل هذه التحليقات تتم بين الحين والآخر في إطار الإجراءات الأمنية الخاصة بمتابعة الأوضاع في المناطق الريفية والنائية من المحافظة.

ويعد مطار كركوك الدولي أحد المرافق الحيوية في المحافظة ويستقبل الرحلات الجوية بشكل مستمر.