بعد تحطيم مسافرين إيرانيين لمكتب طهران.. توضيح من الخطوط الجوية العراقية

شفق نيوز/ أصدرت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، يوم الاثنين، توضيحاً بشأن الحادثة التي شهدها مكتبها في مطار طهران الدولي.

وأظهر مقطع فيديو تناقلته وسائل إعلام إيرانية، احتجاج وغضب عدد من المسافرين الإيرانيين والعراقيين، بعد تأخر إقلاع رحلتهم لمدة أربع ساعات.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، فإن رحلة الخطوط الجوية العراقية الحكومية، تأخرت لمدة أربع ساعات دون معرفة الأسباب.

وقالت شركة الخطوط الجوية العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ما بدر من انفعالات قام بها عدد من المسافرين واصحاب شركات السفر والسياحة هي تصرفات غير مبررة لاسيما وان ادارة الناقل الوطني تلتزم وتطبق جميع القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء العراقي وتوصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية المتعلقة بنقل المجاميع السياحية من والی العراق واخرها القرار الذي أصدره مكتب رئيس الوزراء في الكتاب في العدد (م . و.ر السد 7/25/3205) والمؤرخ في 2021/8/24 والذي ينص على ايقاف نقل المسافرين الا من خلال النافذة الواحدة في وزارة الثقافة / هيئة السياحة حصرا".

وتابعت ، "بعد التحركات التي قامت بها ادارة الشركة على الجهات المعنية تم استحصال موافقة من هيئة السياحة بنقل المسافرين الحاصلين على موافقات رسمية قبل صدور الكتاب وسيتم تمديد العمل بالقرار السابق الى 2021/9/23 الذي سيكون موعد تطبيق القرار الجديد، وبناء على ذلك تم تنفيذ رحلة خاصة انطلقت مساء اليوم الاثنين الموافق 2021/9/6 بإحدى طائرات الشركة ذات السعة الكبيرة من مطار بغداد الدولي الى مطار طهران لنقل المسافرين".

واضافت، "كما وتود ادارة الشركة أن تؤكد على أن رحلاتها المباشرة من العراق الى ايران وبالعكس لتقتصر لنقل المسافرين الحاصلين على الموافقات الرسمية".

وكانت السلطات العراقية أوقفت منح الإيرانيات تأشيرات دخول للعراق بسبب تفشي جائحة فيروس "كورونا"، لكنها استثنت وفق تعليمات السفارة العراقية في طهران، الإيرانيين من أصول عراقية، وبعض الفئات مثل التجار.

وعادة ما يشهد مطار الخميني الدولي المخصص للرحلات الخارجية مثل هذه الأحداث بسبب التأخير في الرحلات التي قد تستمر لساعات طويلة دون إيضاح من الجهات المعنية.

وكانت الحكومة العراقية أعلنت أمس، بعد اجتماع برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السماح لـ 40 ألف أجنبي بينهم 30 ألف إيراني بالدخول للعراق للمشاركة في زيارة الأربعين "فعالية دينية" المقررة في 27 من الشهر الجاري.

بدورها، أعلنت السلطات الإيرانية أنها لن تسمح للإيرانيين بالتوجه للعراق عبر المنافذ الحدودية الأربعة بسبب اشتراط الحكومة العراقية الدخول عبر مطاري بغداد والنجف مع جلب فحص لفيروس كورونا لا تزيد مدته عن 72 ساعة.