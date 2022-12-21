بعد تحذير شديد.. نقابة المحامين العراقيين تواجه الداخلية بثلاث قرارات

شفق نيوز / قرر مجلس نقابة المحامين العراقيين، يوم الأربعاء، اغلاق غرف المحامين في محاكم قوى الأمن الداخلي كافة.

جاء ذلك في بيان مقتضب صدر عن النقابة،اليوم، وورد لوكالة شفق نيوز، مضيفاً، أن المجلس قرر أيضاً "إيقاف الانتداب في تلك المحاكم، ووجه المحامين بالامتناع عن الترافع فيها".

ودعت نقيبة المحامين العراقيين احلام اللامي، أمس الثلاثاء، في بيان شديد اللهجة، وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، إلى إجراء تحقيق عاجل بحادثة اعتداء منتسب على محامية في مديرية الاقامة العامة، وتوعدت بـ"عدم السكوت"، وشددت بالقول "قد اعذر من انذر".

وقالت اللامي في بيان ورد للوكالة: "صار من المعروفِ بين بعض الأوساط استغلال القانون، وحماية المعتدي باستخدام بعض المقدمات التي تحتم نتائج معينة، والغريب أن يقوم بهذه التصرفات بعضٌ ممن أناط القانونُ بهم واجب حماية نصوصه، ولكن أن يصل الأمرُ أن يُعتدى على محامية عراقية بعد أن راجعتْ مديرية الإقامة العامة، وأن يجعل منها المعتدي بعد ذلك متهمةً ويزج بها في خانة الإتهام، والتوقيف مستغلاً بذلك شكوى اعتاد بعضُهم على اصطناع أدلتها لعلمها بما سيؤول الامرُ إليه، كي يحمي جريمته فهذا مما لن نسكتْ عليه، ولن نمرره مرورَ الكرام، وليعلم الجميع بأنني آخر شخص أسكتُ على أي اعتداء يطال محامية أو محامٍ عراقي، وهل يُطلب منّا السكوت ونحن نعيش في زمنٍ تطال فيه يد رجل لتضرب امراة!!".