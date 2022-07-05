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بعد تجاهل مطالبهم.. مهندسون متدربون يغلقون شركة نفطية جنوبي العراق

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-05T13:02:20+0000
بعد تجاهل مطالبهم.. مهندسون متدربون يغلقون شركة نفطية جنوبي العراق

شفق نيوز/ نظم العشرات من المهندسين المتدربين والحرفيين وقفة احتجاجية أمام شركة نفط ميسان جنوبي العراق، للمطالبة بشمولهم بالعقود الوزارية.

وقال أحد المتظاهرين لوكالة شفق نيوز، "نحن مجموعة من المهندسين والحرفيين، كنا نتدرب في أقسام الشركة المختلفة ومع الشركات النفطية العاملة في ميسان بغية الإعداد والتهيئة من أجل نيلنا التعيين أو شمولنا بالعقود الوزارية".

وأضاف "كنا نتلقى منحاً مالية لحين حسم مصيرنا، ولكن لم يتم النظر بأمرنا، وتم قطع تلك المنح، ولم يجبنا أحد عن استفساراتنا".

من جانبها بينت المهندسة "سحر"، أن "أعدادنا كمهندسين متدربين يفوق الـ300 مهندس ومهندسة، بالاضافة الى اكثر من 200 حرفي متدرب"، معربة عن أسفها لعدم "البتّ في مصيرنا لغاية اللحظة".

وبينت "سحر" لوكالة شفق نيوز،  أن المطالب تتلخص بشمولهم بالعقود الوزارية أسوة بأقرانهم من الوزارات الاخرى، مشيرة إلى أن أحداً لم يخرج من إدارة الشركة للنظر في المطالب. 

وأغلق المتظاهرون أبواب الشركة ومنعوا دخول الموظفين إليها.

وفي هذا الجانب أكد مصدر في شرطة حماية الشركة، الذي تحدث شريطة عدم الإفصاح عن هويته، أن "التظاهرات جرت بسلمية دون تدخل لأي جهة أمنية لمنعها"، وأردف قائلا لوكالة شفق نيوز، "لم يتم اعتراض المتظاهرين أو إجبارهم على فتح الأبواب التي أغلقوها لحين انسحابهم من وقفتهم".

 

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