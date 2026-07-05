بعد تبرئته.. الغنام: الحقيقة انتصرت بعد 6 أشهر من الظلم

شفق نيوز- بغداد

علق الفريق الركن ناصر الغنام، يوم الأحد، على قرار القضاء العراقي بإلغاء التهمة الموجهة إليه والإفراج عنه، مؤكداً أن العدالة انتصرت بعد "6 أشهر من الظلم والصبر”.

وقال الغنام، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قرار القضاء العراقي النزيه بإلغاء التهمة وإظهار الحقيقة كاملة، جاء لينتصر للعدالة ويعلو صوت الحق، كما عهدنا القضاء العراقي حصناً للإنصاف وحماية المظلومين".

وأضاف أن الأشهر الماضية "لم تكن المعاناة فيها بسبب الاتهام فحسب، بل بسبب ما رافقه من محاولات للنيل من تاريخ عسكري ومهني امتد لعقود في خدمة العراق وجيشه ومؤسساته"، مؤكداً أنه كان على يقين بأن "الحقيقة لا تموت، وأن الباطل مهما طال أمده يسقط أمام كلمة الحق وسلطة القانون".

ويأتي ذلك بعد إعلان القاضي منير حداد، يوم الخميس الماضي، إطلاق سراح الفريق ناصر الغنام بقرار من محكمة التمييز.

وكانت المحكمة العسكرية الأولى أصدرت، في 31 كانون الأول/ديسمبر 2025، أحكاماً بحق عدد من الضباط والمنتسبين على خلفية حادثة الكلية العسكرية الرابعة في محافظة ذي قار.

وأفاد مصدر من داخل المحكمة، في حينه، لوكالة شفق نيوز، بأن المحكمة حكمت على ناصر أحمد غنام الهيتي، آمر الكلية العسكرية، بالحبس الشديد لمدة سنتين استناداً إلى المادة (411/2) من قانون العقوبات العسكري، مع الطرد من الخدمة.

كما أصدرت حكماً بالحبس لمدة ستة أشهر بحق اللواء الركن عبد مسلم البيضاني، ضابط إدارة الكلية العسكرية الرابعة، وثلاث سنوات مع الطرد من الخدمة بحق العميد ستار جبار خضير الربيعي، عميد الكلية العسكرية الرابعة.

وجاءت تلك الأحكام على خلفية الحادثة التي تعرض خلالها أكثر من 100 طالب في الدورة الجديدة بالكلية العسكرية الرابعة بمحافظة ذي قار لحالات إغماء نتيجة الإجهاد الحراري ونفاد مياه الشرب، ما أسفر عن وفاة طالبين وإصابة آخرين، وسط اتهامات بالإهمال.

وفي حينها، أقرت وزارة الدفاع بالحادثة، فيما وجه رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني بتشكيل مجلس تحقيقي، وإعفاء عدد من القيادات العسكرية، ومنح رتبة ملازم للطالبين المتوفيين.