بعد "بنت السبيل".. تحرك قانوني ضد "علاء وزوجته" بتهمة المحتوى المخل

أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الثلاثاء، بأن لجنة "مكافحة المحتوى المخل بالحياء والآداب العامة" في وزارة الداخلية، اتخذت إجراءات قانونية بحق كل من المدعو (علاء حسين علوان) وزوجته (زهراء طالب هادي).

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن هذه الإجراءات جاءت على خلفية قيامهما ببث مباشر على منصات التواصل الاجتماعي، تضمن محتوى مسيئاً ومخالفاً للذوق والحياء والآداب العامة.

وفي مطلع العام الحالي، أظهرت مقاطع مصورة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي امرأة تقوم بتصوير زوجها المدعو "علاء" وهو في وضع مخل مع امرأة أخرى داخل فراش الزوجية، وعند مواجهتها أجابت الأخيرة بأنها "بنت سبيل"، وهو المقطع الذي أثار موجة استياء واسعة في الشارع العراقي.

وعقب انتشار المقطع حينها، تحركت السلطات الأمنية وقررت اعتقال الزوج وإيداعه التوقيف بتهمة الخيانة الزوجية، غير أنه وبعد مرور فترة وجيزة صالحت الزوجة زوجها وتم إخلاء سبيله بكفالة، قبل أن يقررا مؤخراً الظهور معاً مجدداً في بث مباشر على التطبيقات الرقمية مستغلين الشهرة التي حصلا عليها جراء تلك الحادثة.