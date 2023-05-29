بعد بغداد والنجف والبصرة.. "بلي" تطلق خدماتها في كربلاء

أعلنت شركة "بلي"، صاحبة أول تطبيق فائق لخدمات حجز سيارات الأجرة وتوصيل الطعام عبر التطبيقات الذكية في العراق، عن بدء تقديم خدماتها لنقل الركاب رسمياً في مدينة كربلاء إحدى أبرز المدن العراقية.

وقالت شركة "بلي" إنها أطلقت "خدمة تكسي بلي في مدينة كربلاء كجزء من استراتيجيتها للتوسع في كافة المدن والمحافظات العراقية، والتزاماً منها بخططها المدروسة لتحسين قطاع النقل وإحداث نقلة نوعية في خدمات التوصيل في أهم مدن العراق".

واضافت أن "هذه الخطوة تأتي تأكيداً على حرص "بلي" على خلق ظروف نقل أفضل للمواطنين العراقيين، من خلال توفير طريقة نقل آمنة، مبتكرة وميسورة التكلفة".

وتؤمن شركة “بلي” بالتميز في خدماتها المقدمة للسوق العراقي، متمثلة بباقة متنوعة من الخدمات وبأسعار تنافسية، مثل خدمات ايكو والخدمة الكلاسيكية وسيارات الاجرة الصفراء، بالإضافة الى تطبيق بلي فود لخدمة توصيل الطعام التي تغطي كافة مناطق العاصمة بغداد حاليا، وباتت خدماتها متاحة لشريحة واسعة من المستخدمين بما في ذلك الطلاب والموظفين، وتعتبر اول خدمة للنقل حسب الطلب تقدم سعراً أقل بنسبة 50% من متوسط سعر السوق.

يذكر ان مدينة كربلاء تعد احدى اهم المدن الدينية والسياحية في العراق ويزيد عدد سكانها عن مليون نسمة حسب التقديرات الاحصائية لعام 2022. فضلا عن العدد الكبير من الزائرين والسياح الذين يفدون اليها في المناسبات السنوية.