بينها بغداد .. اربع محافظات عراقية تعطل الدوام غدا بمناسبة تشييع حسن نصر الله

بينها بغداد .. اربع محافظات عراقية تعطل الدوام غدا بمناسبة تشييع حسن نصر الله
2025-02-22T11:59:04+00:00

شفق نيوز/ أعلن مجلس محافظة الديوانية، السبت، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد تزامناً مع التشييع المركزي للأمين العام السابق لحزب الله اللبناني الذي اغتالته اسرائيل في ايلول/ سبتمبر من العام 2024.

وقال المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: إن "التعطيل جاء لإتاحة الفرصة للمواطنين بالمشاركة في التشييع الرمزي لنصر الله".

وبهذا تكون الديوانية رابع محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي للمناسبة ذاتها بعد العاصمة بغداد، وذي قار، وميسان.

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